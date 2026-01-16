"Real" kamerunlu futbolçu ilə maraqlanır
Futbol
- 16 yanvar, 2026
- 17:04
İspaniyanın "Real" klubu "Bayer 04"də çıxış edən futbolçu Kristian Kofane ilə maraqlanır.
"Report" Almaniya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, mümkün keçid Madrid təmsilçisinə 50 milyon avroya başa gələ bilər.
Leverkuzen təmsilçisi 19 yaşlı hücumçu üçün bu məbləği tələb edir.
Kamerunlu forvard 2025-ci ildə İspaniyanın "Albasete" klubundan 5 milyon avroya alınıb. Onun hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayınadək qüvvədədir.
Qeyd edək ki, Kristian Kofane cari mövsüm bütün turnirlərdə 23 oyuna çıxıb, 5 qol və 5 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
17:19
Azərbaycan millisinin almaniyalı sabiq baş məşqçisi "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyunu üçün Bakıya gəlir - EKSKLÜZİVFutbol
17:17
Orxan Zeynalov: "İğdır-Naxçıvan kəməri ötürücülük gücünün artırılması ilə qazın əks axınına imkan yaradır"Energetika
17:13
İlham Əliyev Əmək Məcəlləsinə üç əsas istiqamət üzrə dəyişiklikləri təsdiqləyibDaxili siyasət
17:05
Nadejda İsmayılova "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilibDaxili siyasət
17:04
Rauf Vəliyev vəzifəsindən azad edilib, yerinə təyinat olubİnfrastruktur
17:04
"Real" kamerunlu futbolçu ilə maraqlanırFutbol
16:56
Azərbaycanda dini icmanın sədrinə sui-qəsd sifarişini xarici ölkə vətəndaşları verib - MƏHKƏMƏHadisə
16:50
Azərbaycan Basketbol Liqasında XIII tura start verilibKomanda
16:49