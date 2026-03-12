İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    "Real"ın üç futbolçusu Çempionlar Liqasında "Mançester Siti" ilə cavab oyununu buraxa bilər

    Futbol
    • 12 mart, 2026
    • 18:33
    Realın üç futbolçusu Çempionlar Liqasında Mançester Siti ilə cavab oyununu buraxa bilər

    İspaniyanın "Real" klubunun futbolçuları Kilian Mbappe, Alvaro Karreras və Ferlan Mendi UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 finalında "Mançester Siti" (İngiltərə) ilə keçiriləcək cavab oyununu buraxa bilərlər.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hər üç futbolçu İspaniya La liqasının XXVIII turunda "Elçe"yə qarşı keçiriləcək matçda da meydana çıxmayacaq.

    Qeyd edək ki, "Real" – "Elçe" oyunu martın 14-də Madriddə keçiriləcək.

    Kilian Mbappe Alvaro Karreras Ferlan Mendi UEFA Çempionlar Liqası Real Madrid FK

