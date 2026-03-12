"Real"ın üç futbolçusu Çempionlar Liqasında "Mançester Siti" ilə cavab oyununu buraxa bilər
Futbol
- 12 mart, 2026
- 18:33
İspaniyanın "Real" klubunun futbolçuları Kilian Mbappe, Alvaro Karreras və Ferlan Mendi UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 finalında "Mançester Siti" (İngiltərə) ilə keçiriləcək cavab oyununu buraxa bilərlər.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hər üç futbolçu İspaniya La liqasının XXVIII turunda "Elçe"yə qarşı keçiriləcək matçda da meydana çıxmayacaq.
Qeyd edək ki, "Real" – "Elçe" oyunu martın 14-də Madriddə keçiriləcək.
