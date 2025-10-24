"Real" futbolçusunu icarəyə vermək üçün onun agentləri ilə görüşüb
Futbol
- 24 oktyabr, 2025
- 12:13
İspaniyanın "Real" klubunun baş direktoru Xose Anxel Sançes futbolçu Endrikin icarəyə verilməsi üçün onun agentləri ilə görüşüb.
"Report" "El Chiringuito"ya istinadən xəbər verir ki, tərəflər 19 yaşlı hücumçunun gələcək karyerasını müzakirə ediblər.
Madrid təmsilçisinin rəsmisi yanvarda braziliyalı oyunçunu icarəyə vermək istədiklərini söyləyib. Məsələ ilə bağlı isə hələlik konkret klub seçilməyib.
Qeyd edək ki, Endrik cari mövsüm "Real"da heyətə düşməkdə çətinlik çəkir.
