İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    "Real" futbolçusunu başqa kluba satmağı düşünmür

    Futbol
    • 16 oktyabr, 2025
    • 19:37
    Real futbolçusunu başqa kluba satmağı düşünmür

    İspaniya təmsilçisi "Real" (Madrid) hücumçusu Qonsalo Qarsiyanı başqa kluba satmağı düşünmür.

    "Report" "Marca" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 21 yaşlı hücumçu cari mövsüm cəmi bir dəfə start heyətində meydana çıxsa da, "Kral klubu"nun baş məşqçisi Xabi Alonso onun xidmətində maraqlıdır.

    Madridlilərin çalışdırıcısı qış "transfer pəncərəsi"ndə Qarsiya ilə maraqlanacaq komandalara "yox" cavabı verəcək.

    Qeyd edək ki, Q.Qarsiya yayda keçirilən FIFA klublararası dünya çempionatında dörd qol vurub. Onun "Real"la müqaviləsinin müddəti 2030-cu ildə başa çatacaq.

    Real Madrid "Kral klubu" transfer Qonsalo Qarsiya

    Son xəbərlər

    20:40

    Samir Şərifov ICAPP Daimi Komitəsinin nümayəndə heyəti ilə  görüşüb

    Xarici siyasət
    20:38

    ABŞ Senatı 10-cu dəfə hökumətin maliyyələşdirmə ilə bağlı qanun layihəsini rədd edib

    Digər ölkələr
    20:27

    Tovuzda 29 yaşlı qadının qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    20:15
    Foto

    Ermənistanın Azərbaycan iqtisadiyyatına vurduğu ziyanla bağlı sənədlər məhkəmədə tədqiq edilib

    Daxili siyasət
    20:08

    Rusiya və Tacikistan neft yataqlarının birgə işlənməsini müzakirə edir

    Region
    20:04

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında yeni mövsümə start verilib

    Komanda
    19:57
    Foto

    PA nümayəndəsi ANAMA yanında İctimai Şuranın üzvləri ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    19:56

    Azərbaycanın üzgüçülük millisinin yeni baş məşqçisi açıqlanıb

    Fərdi
    19:50

    Litva müdafiə xərclərini ÜDM-in 5,38 faizinədək artırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti