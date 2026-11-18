"Real" Arda Gülərlə müqavilənin müddətini uzatdığını açıqlayıb
Futbol
- 18 noyabr, 2026
- 14:41
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İspaniyanın "Real" klubu futbolçusu Arda Gülərlə müqavilənin müddətini uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Madrid təmsilçisinin rəsmi saytı məlumat yayıb.
21 yaşlı yarımmüdafiəçinin yeni sözləşməsi 2032-ci ilin yayınadək nəzərdə tutulub.
Xatırladaq ki, Türkiyə millisinin üzvü 2023-cü ildən "kral klubu"nun formasını geyinir.
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