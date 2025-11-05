İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Rahid Əmirquliyev: "Qarabağ" Çempionlar Liqasında istənilən rəqibə qarşı oyanaya bildiyini sübut edib"

    Futbol
    • 05 noyabr, 2025
    • 16:41
    Rahid Əmirquliyev: Qarabağ Çempionlar Liqasında istənilən rəqibə qarşı oyanaya bildiyini sübut edib

    "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində istənilən rəqibə qarşı oyanaya bildiyini sübut edib.

    Bu barədə "Report"a "köhlən atlar"ın sabiq futbolçusu Rahid Əmirquliyev açıqlama verib.

    O, Liqa mərhələsinin IV turunda bu gün baş tutacaq "Çelsi" ilə qarşılaşma haqqında danışıb:

    "Qarabağ" üçün ağır oyun olacaq. Rəqib güclüdür, İngiltərə Premyer Liqasında çempionluğa oynayan komandalardan biridir. İngiltərə çempionatındakı 3-4 güclü kollektiv varsa, biri də "Çelsi"dir. İstənilən turnirdə qızıl medalları hədəfləyirlər. Rəqibi evdə qəbul etsə də, "Qarabağ" üçün çox ağır matç olacaq. Təmsilçimiz UEFA Çempionlar Liqasında çox yaxşı çıxış edir. Əvvəlki qarşılaşmalarda istənilən rəqibə qarşı oynaya bildiklərini sübut ediblər. Çox maraqlı görüş izləyəcəyik. Azərbaycan çempionu heç-heçə etsə, uğurlu nəticə sayılacaq. Biz də qələbə qazanmasını istəyirik".

    R.Əmirquliyev səkkiz il əvvəlki matça da toxunub:

    "Mən "Qarabağ"da çıxış edəndə də bu turnirin qrup mərhələsində London klubu ilə üz-üzə gəlmişdik. Böyük klubların Azərbaycana gəlməsi futbolsevərlər və ölkə futbolu üçün inkişafdır. 2017-ci ildə də "Çelsi" böyük ajotajla qarşılanmışdı".

    Qeyd edək ki, qarşılaşma bu gün Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 21:45-də start götürəcək.

    "Qarabağ" klubu "Qarabağ" - "Çelsi" oyunu UEFA Çempionlar Liqası Rahid Əmirquliyev

    Son xəbərlər

    17:32

    Ukrayna Transbalkan dəhlizi ilə qaz idxalını bərpa edib

    Region
    17:27

    Azərbaycanda ov qaydalarını pozan əcnəbilər saxlanılıb

    Ekologiya
    17:23

    Azərbaycan Ərəb Koordinasiya Qrupu ilə iqtisadi inteqrasiyanı dərinləşdirə bilər

    Biznes
    17:20

    Hikmət Hacıyev Böyük Britaniyanın dövlət naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:13

    Türkiyəli professor: Təhsil insanın yaşamaqdan sonra ikinci ən böyük haqqıdır

    Elm və təhsil
    17:13

    Samir Rzayev: "Bakı-Təl-Əviv reyslərinin həftəlik sayı 21-ə çatdırıla bilər"

    İnfrastruktur
    17:09

    Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri "Çelsi" ilə oyunda "Qarabağ"ı dəstəkləyəcək

    Futbol
    17:05

    Sahibə Qafarova COP30-da iştirak etmək üçün Braziliyada işgüzar səfərdədir

    Xarici siyasət
    16:57
    Foto

    Azərbaycanın media nümayəndələri Xivədəki Prezident məktəbini ziyarət ediblər

    Media
    Bütün Xəbər Lenti