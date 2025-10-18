İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Rafael Benites Yunanıstan klubunu çalışdıra bilər

    Futbol
    18 oktyabr, 2025
    • 11:33
    Rafael Benites Yunanıstan klubunu çalışdıra bilər

    İspaniyalı məşqçi Rafael Benites Yunanıstanın "Panatinaikos" klubunu çalışdıra bilər.

    "Report" Yunanıstan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, hazırda paytaxt Afinada olan 65 yaşlı mütəxəssis klub rəhbərliyi ilə danışıqları davam etdirir.

    Məşqçiyə illik 5 milyon avro maaşla 2,5 illik müqavilə təklif olunduğu və tərəflərin müqavilənin son detallarını müzakirə etdiyi bildirilib.

    Qeyd edək ki, "Liverpul", "Çelsi" (hər ikisi İngiltərə), "Napoli" (İtaliya), "Real" (İspaniya) kimi klubları çalışdırmış R.Benitesin son klubu 2024-cü ildə La Liqa təmsilçisi "Selta" olub.

