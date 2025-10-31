İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Qurban Qurbanov: "Hər rəqibə qarşı yaxşı hazırlaşmalıyıq"

    Futbol
    • 31 oktyabr, 2025
    • 20:24
    Qurban Qurbanov: Hər rəqibə qarşı yaxşı hazırlaşmalıyıq

    "Qarabağ" hər rəqibə qarşı ciddi hazırlaşmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "köhlən atlar"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Misli Premyer Liqasının X turunda "İmişli"yə qarşı keçirilən oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis qalib gəldikləri matç barədə danışıb:

    "Rəqibin baş məşqçisinə təşəkkür edirəm ki, oyunun yerinin dəyişdirilməsinə razılıq verdi. Matçdan əvvəl də ona təşəkkürümü bildirdim. Çox vacib qalibiyyət idi. İntizamlı komandaya qarşı oynayırdıq. Birinci hissədə çox düzgün müdafiə olundular, təhlükəli əks-hücumları oldu, penalti qazandılar. Sona qədər çalışdıq ki, oyun intizamını qoruyaq. İkinci hissə temp artdı, topla daha tez oynamağa başladıq. Sonda qələbə qazandıq. Bu, çox vacib idi. Hər rəqibə qarşı yaxşı hazırlaşmalıyıq. Futbolçular üçün çox düşünmək lazımdır. Qarşıdakı matçlarda da ciddi olaraq, liderlər sırasındakı mübarizəmizi davam etdirəcəyik. "İmişli"yə də uğurlar arzulayıram. Qısa vaxtda yaxşı təşkilatlanmış komanda yaradıblar".

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "İmişli" oyunu Ağdam təmsilçisinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qurban Qurbanov "Qarabağ" klubu Premyer Liqa

    Son xəbərlər

    21:14
    Foto

    İSO-nun iş adamları Azərbaycanın biznes imkanları ilə tanış olublar

    Biznes
    21:02

    Azərbaycan Basketbol Liqasında V turun növbəti oyunları keçirilib

    Komanda
    21:01
    Foto

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəmə istintaqı yekunlaşıb

    Hadisə
    21:00

    ABŞ Venesuelaya zərbə endirməyi planlaşdırmır

    Digər ölkələr
    20:47
    Video

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycanla ABŞ arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri nəzərdən keçirilir

    Xarici siyasət
    20:34

    Qəzzada sabitləşdirmə qüvvələrinin yaradılması üzrə nazirlərin görüşünün vaxtı müəyyənləşib

    Digər ölkələr
    20:24

    Qurban Qurbanov: "Hər rəqibə qarşı yaxşı hazırlaşmalıyıq"

    Futbol
    20:20

    Ərdoğanın Zəfər paradında iştirak üçün Azərbaycana səfər etməsi müzakirə olunur

    Region
    20:16

    Türkiyə səfiri: "Bir millət, iki dövlət" prinsipi sərhədlərini çoxdan aşaraq geosiyasi birliyə çevrilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti