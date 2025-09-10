İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Futbol
    • 10 sentyabr, 2025
    • 17:43
    Qəbələ yetirməsini icarəyə götürüb
    Rüfət Əhmədov

    "Qəbələ" akademiyasının yetirməsi olan Rüfət Əhmədov yenidən "qırmızı-qaralar"ın formasını geyinəcək.

    Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.

    22 yaşlı sol cinah müdafiəçisisi "Turan Tovuz"dan icarəyə götürülüb.

    O, mövsümün sonunadək "Qəbələ"nin uğurları üçün çalışacaq. Karyerası ərzində "Kəpəz"də də çıxış edən Rüfət Əhmədov U-21 millisinin heyətində 9 oyun keçirib.

    Qeyd edək ki, "Qəbələ" bunadək Salihu Nasiru, Xayme Syerra, Pirins Ovusu, Paulo Quimbila, İsaak Amoah, Adriel Ba Loua, Eduardo Kunde və İbrahim Sanqareni heyətinə cəlb edib.

