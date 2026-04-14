"Qaradağ Lökbatan"ın oyunçusu Emil Quluzadə II Liqada "Ayın qolu" mükafatını alıb
Futbol
- 14 aprel, 2026
- 17:22
Azərbaycan II Liqasında "Ayın qolu" layihəsi çərçivəsində "Qaradağ Lökbatan"ın futbolçusu Emil Quluzadə mükafatlandırılıb.
Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından (PFL) bildirilib.
Mart ayının ən yaxşı qolunun müəllifinə mükafat XXII turun "Quba" ilə qarşılaşmasından əvvəl təqdim olunub.
Mükafatı Emil Quluzadəyə PFL-in Media şöbəsinin rəisi Müzəffər Müzəffərli verib.
Son xəbərlər
12:41
Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü Əli Bəşirovun ayaq əzələlərində xırda yırtıqlar varFutbol
12:32
Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
12:25
"Araz Saatlı"nın rəsmisi futbolçuları və hakimləri təhdid etdiyinə görə 5 oyunluq cəzalandırılıbFutbol
12:23
Lin Tszyan: Çin İrana hərbi dəstək göstərmir, bütün ittihamlar uydurmadırDigər ölkələr
12:18
"Qarabağ" 700 manat cərimələnibFutbol
12:18
Naxçıvanda sahibkarlara verilən lisenziyaların sayı 71,4 faiz artıbBiznes
12:09
Samvel Karapetyan Ermənistan vətəndaşlığından başqa bütün vətəndaşlıqlardan imtina edirRegion
12:02
Armands Krauze: Latviya Qarabağda meşələrin bərpasına kömək etməyə hazırdır - MÜSAHİBƏQarabağ
12:00
Foto