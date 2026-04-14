İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    "Qaradağ Lökbatan"ın oyunçusu Emil Quluzadə II Liqada "Ayın qolu" mükafatını alıb

    Futbol
    • 14 aprel, 2026
    • 17:22
    Qaradağ Lökbatanın oyunçusu Emil Quluzadə II Liqada Ayın qolu mükafatını alıb

    Azərbaycan II Liqasında "Ayın qolu" layihəsi çərçivəsində "Qaradağ Lökbatan"ın futbolçusu Emil Quluzadə mükafatlandırılıb.

    Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından (PFL) bildirilib.

    Mart ayının ən yaxşı qolunun müəllifinə mükafat XXII turun "Quba" ilə qarşılaşmasından əvvəl təqdim olunub.

    Mükafatı Emil Quluzadəyə PFL-in Media şöbəsinin rəisi Müzəffər Müzəffərli verib.

    Emil Quluzadə Ayın qolu layihəsi Qaradağ Lökbatan FK Peşəkar Futbol Liqası Müzəffər Müzəffərli Quba FK

