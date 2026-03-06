İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    "Qarabağ" klubu meydana kənar şəxsin girməsinə görə 2 500 manat ödəyəcək

    Futbol
    • 06 mart, 2026
    • 14:42
    Qarabağ klubu meydana kənar şəxsin girməsinə görə 2 500 manat ödəyəcək

    AFFA İntizam Komitəsi "Qarabağ" klubunu 2 500 manat cərimələyib.

    "Report" milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, buna "Şamaxı"ya qarşı Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin cavab oyununda (3:1) yaşananlar səbəb olub.

    "Köhlən atlar" 89-cu dəqiqədə meydana kənar şəxsin daxil olmasına görə ziyana düşüb. "Şamaxı" isə dörd nəfər sarı vərəqə aldığına görə 700 manat ödəyəcək.

    "Zirə" ilə qarşılaşmada birbaşa qırmızı vərəqə alan "Sumqayıt"ın futblçusu Nikola Ninkoviçş 2 oyunluq cəzalanıb, "gənclik şəhəri" təmsilçisi 1000 manat cərimələnib.

    "Sabah"la görüşdə birbaşa qırmızı vərəqə görən "Qəbələ"nin oyunçusu Adriel Ba Loua da çempionatdakı növbəti iki oyunda iştirak etməyəcək. "Qırmızı-qaralar"a isə 1000 manat cərimə tətbiq edilib.

    Qarabağ klubu AFFA İntizam Komitəsi cərimə

