    "Qarabağ"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında növbəti matçını keçirəcək

    Futbol
    • 25 noyabr, 2025
    • 09:08
    "Qarabağ" klubunun U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasının əsas mərhələsində növbəti oyununu bu gün keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Rəşad Sadiqovun baş məşqçisi olduğu kollektiv İtaliyada "Napoli"nin müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə üz-üzə gələcək.

    V turun oyunu Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da start götürəcək. Matçı Çexiyadan olan hakim Dominik Starı idarə edəcək.

    Qeyd edək ki, əvvəlki 4 qarşılaşmada uduzan "Qarabağ"ın U-19 komandası Liqa mərhələsində sonuncu - 36-cı pillədə qərarlaşıb. Meydan sahibləri 3 xalla 25-cidir.

    UEFA Gənclər Liqası Napoli U-19 - Qarabag U-19 Liqa mərhələsi Rəşad Sadiqov

