"Qarabağ" Çempionlar Liqasında cari mövsüm 60 milyon manata yaxın gəlir əldə edib
Futbol
- 29 noyabr, 2025
- 13:56
"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turundan sonra əldə etdiyi gəlir müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisinin indiyədək əldə etdiyi gəlir 30 milyon avroya (təxminən 59 milyon manat) bərabərdir.
Qurban Qurbanovun rəhbərlik etdiyi kollektiv qitənin ən nüfuzlu klub turnirində büdcəsini yaxşılaşdıran komandalar sırasında 33-cü pillədə qərarlaşıb.
Bu mənada, "köhlən atlar" "Union" (Belçika), "Pafos" (Kipr) və "Kayrat" (Qazaxıstan) kollektivlərini üstələyib.
Sıralamanın lideri isə 73,2 milyon avro ilə Fransanın PSJ klubudur.
Son xəbərlər
14:20
AZAL "Airbus" təyyarələri ilə bağlı mümkün gecikmə ehtimalına münasibət bildiribİnfrastruktur
14:07
Borclu şəxs qismində axtarışda olan 300-dən çox şəxs saxlanılıbHadisə
14:05
Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi oktyabrda 1 % azalıbMaliyyə
13:56
"Qarabağ" Çempionlar Liqasında cari mövsüm 60 milyon manata yaxın gəlir əldə edibFutbol
13:42
KİV: ABŞ-də aparılacaq danışıqlarda Ukraynanı kəşfiyyat xidmətinin rəhbəri təmsil edə bilərDigər ölkələr
13:38
Ukraynada Rusiyanın hücumu nəticəsində 600 mindən çox insan işıqsız qalıbDigər ölkələr
13:27
"Böyük Dəbilqə": Hidayət Heydərov və Rəşid Məmmədəliyev yarışı mükafatsız başa vurubFərdi
13:19
Accounting.Az Biznesinizin inkişafı üçün etibarlı tərəfdaşBiznes
13:19