İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    "Qarabağ" Çempionlar Liqasında cari mövsüm 60 milyon manata yaxın gəlir əldə edib

    Futbol
    • 29 noyabr, 2025
    • 13:56
    Qarabağ Çempionlar Liqasında cari mövsüm 60 milyon manata yaxın gəlir əldə edib

    "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turundan sonra əldə etdiyi gəlir müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisinin indiyədək əldə etdiyi gəlir 30 milyon avroya (təxminən 59 milyon manat) bərabərdir.

    Qurban Qurbanovun rəhbərlik etdiyi kollektiv qitənin ən nüfuzlu klub turnirində büdcəsini yaxşılaşdıran komandalar sırasında 33-cü pillədə qərarlaşıb.

    Bu mənada, "köhlən atlar" "Union" (Belçika), "Pafos" (Kipr) və "Kayrat" (Qazaxıstan) kollektivlərini üstələyib.

    Sıralamanın lideri isə 73,2 milyon avro ilə Fransanın PSJ klubudur.

    "Qarabağ" klubu Futbol gəlir Çempionlar Liqası
    Команда Гурбана Гурбанова обошла по доходам клубы из Бельгии, Кипра и Казахстана
    Qarabag earns €30M in current UEFA Champions League season

    Son xəbərlər

    14:20

    AZAL "Airbus" təyyarələri ilə bağlı mümkün gecikmə ehtimalına münasibət bildirib

    İnfrastruktur
    14:07

    Borclu şəxs qismində axtarışda olan 300-dən çox şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    14:05

    Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi oktyabrda 1 % azalıb

    Maliyyə
    13:56

    "Qarabağ" Çempionlar Liqasında cari mövsüm 60 milyon manata yaxın gəlir əldə edib

    Futbol
    13:42

    KİV: ABŞ-də aparılacaq danışıqlarda Ukraynanı kəşfiyyat xidmətinin rəhbəri təmsil edə bilər

    Digər ölkələr
    13:38

    Ukraynada Rusiyanın hücumu nəticəsində 600 mindən çox insan işıqsız qalıb

    Digər ölkələr
    13:27

    "Böyük Dəbilqə": Hidayət Heydərov və Rəşid Məmmədəliyev yarışı mükafatsız başa vurub

    Fərdi
    13:19

    Accounting.Az Biznesinizin inkişafı üçün etibarlı tərəfdaş

    Biznes
    13:19

    Qara dənizdəki "VİRAT" tankeri hücuma məruz qalıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti