    Команда Гурбана Гурбанова обошла по доходам клубы из Бельгии, Кипра и Казахстана

    Футбол
    • 29 ноября, 2025
    • 14:06
    Установлена сумма доходов футбольного клуба "Карабах" после V тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, на данный момент доход "Карабаха" составляет 30 млн евро (около 59 млн манатов).

    Команда Гурбана Гурбанова занимает 33-е место среди клубов, получивших наибольший доход в сезоне.

    "Карабах" опередил "Юнион" (Бельгия), "Пафос" (Кипр) и "Кайрат" (Казахстан).

    Лидером рейтинга остается французский ПСЖ с доходом 73,2 млн евро.

    "Qarabağ" Çempionlar Liqasında cari mövsüm 60 milyon manata yaxın gəlir əldə edib
    Qarabag earns €30M in current UEFA Champions League season
