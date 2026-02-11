"Qarabağ" azarkeşlərini arenaya buraxmayan "Neftçi" cərimələnib
Futbol
- 11 fevral, 2026
- 14:18
Əvəzedicilər Liqasının XV turunda "Qarabağ" azarkeşlərini arenaya buraxmayan "Neftçi" klubu cərimələnib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar qəbul edib.
"Ağ-qaralar"ın bu davranışı onlara 200 manata başa gəlib. Bundan başqa, sözügedən matçda "Qarabağ"ın 4 futbolçusu sarı vərəqə ilə cəzalandığı üçün klub 70 manat cərimə edilib.
Son xəbərlər
15:33
Xalq artisti: Yazıçı 5 manatından keçib teatra gəlmirsə, mən niyə 5 manatımdan keçib onun kitabını almalıyam?İncəsənət
15:32
Ev dustağı olan iş adamı "Güclü Ermənistan" partiyasının lideri seçilibRegion
15:31
QAİ Avropa Şurasının komissarını azərbaycanlıların Ermənistana qayıdış hüququna dəstək verməyə çağırıbDaxili siyasət
15:29
Polşada terror aktı hazırlamaqda ittiham olunan gənc saxlanılıbDigər ölkələr
15:26
Qırğızıstanda növbədənkənar seçkilərin keçirilməsi barədə müraciəti imzalayanlar saxlanılıbRegion
15:26
Pediatr uşaqların peyvəndlənməsi ilə bağlı valideyinlərə çağırış edibSağlamlıq
15:19
Azərbaycan Türkiyədən tekstil məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 19 % azaldıbBiznes
15:17
"Qarabağ" klubu nigeriyalı futbolçularla bağlı mövsümün sonunda qərar verəcəkFutbol
14:57