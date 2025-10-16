PSJ futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadacaq
Fransa klubu PSJ müdafiəçisi Villian Paço ilə müqavilənin müddətini uzadacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "L'Equipe" nəşri məlumat yayıb.
Futbolçunun yeni sözləşməsinin müddəti 2030-cu ilin yayına qədər nəzərdə tutulub.
24 yaşlı ekvadorlu futbolçu 2024-cü ildən PSJ-də çıxış edir. Onun klubu ilə hazırkı müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilə qədərdir. Vilian Paço cari mövsüm parislilərin heyətində 12 oyuna çıxıb.
