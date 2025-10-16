İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    PSJ futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadacaq

    Futbol
    • 16 oktyabr, 2025
    • 18:05
    PSJ futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadacaq

    Fransa klubu PSJ müdafiəçisi Villian Paço ilə müqavilənin müddətini uzadacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "L'Equipe" nəşri məlumat yayıb.

    Futbolçunun yeni sözləşməsinin müddəti 2030-cu ilin yayına qədər nəzərdə tutulub.

    24 yaşlı ekvadorlu futbolçu 2024-cü ildən PSJ-də çıxış edir. Onun klubu ilə hazırkı müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilə qədərdir. Vilian Paço cari mövsüm parislilərin heyətində 12 oyuna çıxıb.

