    PSJ fransalı futbolçunu transfer edə bilər

    Futbol
    • 13 oktyabr, 2025
    • 19:36
    İtaliyanın "Roma" klubunun fransalı yarımmüdafiəçisi Manu Kone vətəninə qayıda bilər.

    "Report" "Corriere dello Sport" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, PSJ kollektivi 24 yaşlı yarımmüdafiəçinin xidmətində maraqlıdır.

    Tərəflər arasında transferlə bağlı tezliklə razılıq əldə oluna bilər. Belə olan halda, futbolçu qışda Paris kollektivinin heyətinə qoşulacaq.

    Fransa çempionu Kone üçün 60 milyon avro xərcləməyə hazırdır. Lakin romalıların oyunçularını buraxacağı hələlik dəqiqləşməyib.

    Qeyd edək ki, Manu Konenin "Roma" ilə hazırkı müqaviləsinin müddəti 2029-cu ildə başa çatacaq.

    Futbol transfer PSJ
    PSG prepare €60 million bid for Manu Kone

