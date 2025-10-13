PSJ fransalı futbolçunu transfer edə bilər
Futbol
- 13 oktyabr, 2025
- 19:36
İtaliyanın "Roma" klubunun fransalı yarımmüdafiəçisi Manu Kone vətəninə qayıda bilər.
"Report" "Corriere dello Sport" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, PSJ kollektivi 24 yaşlı yarımmüdafiəçinin xidmətində maraqlıdır.
Tərəflər arasında transferlə bağlı tezliklə razılıq əldə oluna bilər. Belə olan halda, futbolçu qışda Paris kollektivinin heyətinə qoşulacaq.
Fransa çempionu Kone üçün 60 milyon avro xərcləməyə hazırdır. Lakin romalıların oyunçularını buraxacağı hələlik dəqiqləşməyib.
Qeyd edək ki, Manu Konenin "Roma" ilə hazırkı müqaviləsinin müddəti 2029-cu ildə başa çatacaq.
Son xəbərlər
20:50
Tramp: Ehtiyac yarandığı zaman Ərdoğan həmişə yanımda olubDigər ölkələr
20:46
Hərbi Tibb Fakültəsində NATO proqramı çərçivəsində kurs keçirilirHərbi
20:42
Misirdə Qəzza zolağında atəşkəslə bağlı yekun saziş imzalanıbDigər ölkələr
20:41
Hikmət Hacıyev: Azərbaycan regional diplomatiyada ön sıralardadırXarici siyasət
20:39
Foto
Video
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edir - YENİLƏNİB-3Xarici siyasət
20:34
Kaya Kallas: Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketi hazırlanırDigər ölkələr
20:24
Merts və Tramp bu gün Ukraynadakı münaqişəni müzakirə edəcəkDigər ölkələr
20:10
Gürcüstan DTX "İmedi" televiziyası ətrafında təxribatla bağlı araşdırmalara başlayıb - YENİLƏNİBRegion
20:10
Foto