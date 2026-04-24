Premyer Liqa: XXXI turun oyun cədvəli müəyyənləşib
Futbol
- 24 aprel, 2026
- 16:04
Misli Premyer Liqasında XXXI turun oyun cədvəli müəyyənləşib.
Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından bildirilib.
Misli Premyer Liqası
III dövrə, XXXI tur
8 may
16:30. "İmişli" – "Zirə"
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
19:30. "Sabah" – "Kəpəz"
"Bank Respublika Arena"
9 may
17:00. "Qəbələ" – "Qarabağ"
Qəbələ şəhər stadionu
19:30. "Sumqayıt" – "Araz-Naxçıvan"
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
10 may
17:00. "Turan Tovuz" – "Karvan Yevlax"
Tovuz şəhər stadionu
19:30. "Neftçi" – "Şamaxı"
"Palms Sports Arena"
