    Futbol
    • 24 aprel, 2026
    • 16:04
    Premyer Liqa: XXXI turun oyun cədvəli müəyyənləşib

    Misli Premyer Liqasında XXXI turun oyun cədvəli müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından bildirilib.

    Misli Premyer Liqası

    III dövrə, XXXI tur

    8 may

    16:30. "İmişli" – "Zirə"

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    19:30. "Sabah" – "Kəpəz"

    "Bank Respublika Arena"

    9 may

    17:00. "Qəbələ" – "Qarabağ"

    Qəbələ şəhər stadionu

    19:30. "Sumqayıt" – "Araz-Naxçıvan"

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    10 may

    17:00. "Turan Tovuz" – "Karvan Yevlax"

    Tovuz şəhər stadionu

    19:30. "Neftçi" – "Şamaxı"

    "Palms Sports Arena"

