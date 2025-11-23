İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Premyer Liqa: XII turda daha bir matç keçirilib

    Futbol
    • 23 noyabr, 2025
    • 16:54
    Premyer Liqa: XII turda daha bir matç keçirilib

    Misli Premyer Liqasının XII turunda daha bir matç keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, "Sabah" evdə "Şamaxı" ilə üz-üzə gəlib.

    "Bank Respublika Arena"da baş tutan görüş qolsuz bərabərliklə nəticələnib.

    Bu nəticədən sonra "Sabah" 22 xalla turnir cədvəlinin 4-cü pilləsindədir. 14 xala malik bölgə təmsilçisi isə səkkizincidir.

    Turun son matçı bu gün "Neftçi" və "İmişli" arasında keçiriləcək. Qarşılaşma "Palms Sport Arena"da saat 17:30-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, turun daha öncə keçirilən görüşlərində "Kəpəz" "Karvan-Yevlax"ı (2:1), "Qarabağ" "Sumqayıt"ı (4:2), "Zirə" "Qəbələ"ni (1:0) məğlub edib. "Araz-Naxçıvan" - "Turan Tovuz" görüşü isə heç-heçə nəticələnib - 1:1.

