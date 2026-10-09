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    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Premyer Liqa: VII turun açılış oyununda "Kəpəz" "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib

    Futbol
    • 09 oktyabr, 2026
    • 17:52
    Premyer Liqa: VII turun açılış oyununda Kəpəz Araz-Naxçıvanı məğlub edib

    Misli Premyer Liqasında VII tura start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ilk oyununda "Kəpəz" "Araz-Naxçıvan"ın qonağı olub.

    Şamaxı şəhər stadionunda baş tutan qarşılaşma Gəncə təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 2:0.

    "Sarı-göylər"in ilk qolunu 31-ci dəqiqədə Blessinq Olabiran vurub. 86-cı dəqiqədə Rəhman Hacıyev fərqi iki topa çatdırıb.

    Xallarının sayını 10-a çatdıran "Kəpəz" 6-cı pillədə qərarlaşıb. Komandanın ehtiyatda daha bir oyunu var. Naxçıvan klubu 2 xalla sonuncu - 12-ci yerdədir.

    Günün ikinci qarşılaşmasında "Neftçi" "Sabah"ı qəbul edəcək.

    Xatırladaq ki, tura oktyabrın 11-də yekun vurulacaq.

    Kəpəz FK Araz-Naxçıvan FK Azərbaycan Premyer Liqası
    44 - Tezliklə
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