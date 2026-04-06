Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"la üz-üzə gələcək
Futbol
- 06 aprel, 2026
- 09:00
Misli Premyer Liqasında XXVI turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, günün yeganə matçında "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"la üz-üzə gələcək.
Görüş Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 19:00-da başlayacaq.
Çempionluq iddiasını davam etdirən Ağdam klubu 52 xalla ikincidir. Yevlaxlılar 8 xalla sonuncu - 12-ci sırada yer alıb.
Xatırladaq ki, tura aprelin 7-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Qəbələ" səfərdə "Kəpəz"i (2:0), "Neftçi" "Sumqayıt"ı (3:1) məğlub edib.
