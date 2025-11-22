İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" "Araz-Naxçıvan"la heç-heçə edib

    Futbol
    • 22 noyabr, 2025
    • 16:54
    Premyer Liqa: Turan Tovuz Araz-Naxçıvanla heç-heçə edib

    Misli Premyer Liqasında XII turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Turan Tovuz" "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşmada qalib müəyyənləşməyib - 1:1.

    "Araz-Naxçıvan"ın heyətində Ba-Muaka Simakala 29-cu dəqiqədə fərqlənib. Qonaqlardan Ayxan Hüseynov 78-ci dəqiqədə adını tabloya yazdırıb.

    Bu nəticədən sonra xallarının sayını 23-ə çatdıran Tovuz klubu hələlik ikinci pillədə qərarlaşıb. Naxçıvan təmsilçisi 20 xalla altıncıdır.

    Günün ikinci oyununda "Qəbələ" səfərdə "Zirə" ilə üz-üzə gələcək.

    Qeyd edək ki, tura noyabrın 23-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Kəpəz" səfərdə "Karvan-Yevlax"ı (2:1), "Qarabağ"ı isə "Sumqayıt"ı (4:2) məğlub edib.

