Premyer Liqa: "Turan Tovuz" "Araz-Naxçıvan"la heç-heçə edib
Futbol
- 22 noyabr, 2025
- 16:54
Misli Premyer Liqasında XII turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Turan Tovuz" "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gəlib.
Qarşılaşmada qalib müəyyənləşməyib - 1:1.
"Araz-Naxçıvan"ın heyətində Ba-Muaka Simakala 29-cu dəqiqədə fərqlənib. Qonaqlardan Ayxan Hüseynov 78-ci dəqiqədə adını tabloya yazdırıb.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 23-ə çatdıran Tovuz klubu hələlik ikinci pillədə qərarlaşıb. Naxçıvan təmsilçisi 20 xalla altıncıdır.
Günün ikinci oyununda "Qəbələ" səfərdə "Zirə" ilə üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, tura noyabrın 23-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Kəpəz" səfərdə "Karvan-Yevlax"ı (2:1), "Qarabağ"ı isə "Sumqayıt"ı (4:2) məğlub edib.
