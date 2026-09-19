Premyer Liqa: "Sabah" ardıcıl beşinci qələbəsini qazanıb
Futbol
- 19 sentyabr, 2026
- 21:40
"Sabah" Misli Premyer Liqasında ardıcıl beşinci qələbəsini qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, komanda VI turda "İmişli"ni məğlub edib.
Qarşılaşma 3:1 hesabı ilə bitib. 20-ci dəqiqədə qonaqların qapıçısı Sadiq Məmmədzadə avtoqol müəllifi olub. 35-ci dəqiqədə Umarali Raxmonaliyev fərqi iki topa çatdırıb. 90+5-ci dəqiqədə Kahim Parris komandasının üçüncü qoluna imza atıb.
Bölgə komandasının heyətində 90-cı dəqiqədə Ronaldo Souza adını tabloya yazdırıb.
Ehtiyatda bir oyunu olan "Sabah" 15 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. "İmişli" 4 xalla səkkizincidir.
Günün ilk görüşündə "Turan Tovuz" "Zirə"ni üstələyib - 1:0.
Xatırladaq ki, tura sentyabrın 20-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Neftçi" "Qəbələ"ni (3:0), "Qarabağ" "Şəfa"nı (1:0) məğlub edib.
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