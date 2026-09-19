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    Premyer Liqa: "Sabah" ardıcıl beşinci qələbəsini qazanıb

    Futbol
    • 19 sentyabr, 2026
    • 21:40
    Premyer Liqa: Sabah ardıcıl beşinci qələbəsini qazanıb

    "Sabah" Misli Premyer Liqasında ardıcıl beşinci qələbəsini qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, komanda VI turda "İmişli"ni məğlub edib.

    Qarşılaşma 3:1 hesabı ilə bitib. 20-ci dəqiqədə qonaqların qapıçısı Sadiq Məmmədzadə avtoqol müəllifi olub. 35-ci dəqiqədə Umarali Raxmonaliyev fərqi iki topa çatdırıb. 90+5-ci dəqiqədə Kahim Parris komandasının üçüncü qoluna imza atıb.

    Bölgə komandasının heyətində 90-cı dəqiqədə Ronaldo Souza adını tabloya yazdırıb.

    Ehtiyatda bir oyunu olan "Sabah" 15 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. "İmişli" 4 xalla səkkizincidir.

    Günün ilk görüşündə "Turan Tovuz" "Zirə"ni üstələyib - 1:0.

    Xatırladaq ki, tura sentyabrın 20-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Neftçi" "Qəbələ"ni (3:0), "Qarabağ" "Şəfa"nı (1:0) məğlub edib.

    Sabah FK İmişli FK Azərbaycan Premyer Liqası

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