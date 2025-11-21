İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Premyer Liqa: "Qarabağ"ın təxirə salınan oyununun başlama saatı açıqlanıb

    Futbol
    • 21 noyabr, 2025
    • 09:44
    Premyer Liqa: Qarabağın təxirə salınan oyununun başlama saatı açıqlanıb

    Misli Premyer Liqasında I turdan təxirə salınan "Sabah" – "Qarabağ" matçının başlama saatı məlum olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

    Qarşılaşma dekabrın 18-də, saat 19:30-da start götürəcək.

    Названо время проведения перенесенного матча "Карабаха" в Премьер-лиге

