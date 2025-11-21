Premyer Liqa: "Qarabağ"ın təxirə salınan oyununun başlama saatı açıqlanıb
Futbol
21 noyabr, 2025
- 09:44
Misli Premyer Liqasında I turdan təxirə salınan "Sabah" – "Qarabağ" matçının başlama saatı məlum olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.
Qarşılaşma dekabrın 18-də, saat 19:30-da start götürəcək.
