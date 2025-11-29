Premyer Liqa: "Qarabağ" bu gün "Karvan-Yevlax"la üz-üzə gələcək

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Premyer Liqa: Qarabağ bu gün Karvan-Yevlaxla üz-üzə gələcək

    Misli Premyer Liqasının XIII turunda ölkə çempionu "Qarabağ" bu gün "Karvan-Yevlax"la qarşılaşacaq.

    "Report" xəbər verir ki, hazırda 26 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edən Ağdam təmsilçisi qələbə qazanaraq yerini möhkəmləndirməyə çalışacaq.

    5 xalla sonuncu - on ikinci yerdə qərarlaşan "Karvan-Yevlax" isə sürpriz nəticəyə ümid edir.

    Sözügedən qarşılaşma "Azərsun Arena"da, saat 17:00-da başlayacaq.

    Günün növbəti qarşılaşması isə debütant "İmişli" və "Sabah" arasında oynanılacaq.

    İlk dövrədə tərəflər arasında keçirilən qarşılaşmada səfərdə qələbə qazanan bölgə təmsilçisi eyni uğuru Quba OİK stadionunda da təkrarlamaq niyyətindədir. Bu matç saat 14:30-da start götürəcək.

    "Bayquşlar" 24 xalla turnir cədvəlinin dördüncü, "İmişli" isə 15 xalla səkkizinci pilləsində yer alıb.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XIII tur

    29 noyabr

    14:30. "İmişli" – "Sabah"

    Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Elvin Bayramov.

    VAR: Rauf Cabarov.

    AVAR: Zeynal Zeynalov.

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

    AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov.

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    17:00. "Qarabağ" – "Karvan-Yevlax"

    Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Eyyub İbrahimov, Zöhrab Abbasov, Kamran Əliyev.

    VAR: Cavid Cəlilov.

    AVAR: Kamran Bayramov.

    Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.

    AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov.

    "Azərsun Arena"

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki görüşlərində "Zirə" "Kəpəz"i 2:0 hesabı ilə məğlub edib. "Turan-Tovuz" - "Neftçi" görüşündə isə hesab açılmayıb. Tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq.

