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Premyer Liqa: “Neftçi” və “Sumqayıt”ın start “11-liy”i açıqlanıb

Premyer Liqa: “Neftçi” və “Sumqayıt”ın start “11-liy”i açıqlanıb Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasının XXI turunda üz-üzə gələcək “Neftçi” və “Sumqayıt” komandalarının start heyətləri bəlli olub.
Futbol
5 Fevral , 2023 17:35
Premyer Liqa: “Neftçi” və “Sumqayıt”ın start “11-liy”i açıqlanıb

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasının XXI turunda üz-üzə gələcək “Neftçi” və “Sumqayıt” komandalarının start heyətləri bəlli olub.

“Report”un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı “11-lik”lə çıxacaqlar.

“Neftçi”: 1. İvan Brkiç, 8. Emin Mahmudov (k), 3. Höccət Haqverdi, 19. Azər Salahlı, 7. Azər Əliyev, 6. Voyislav Stankoviç, 4. Solomon Kverkveliya, 5. Kenni Sayef, 23. Ataa Caber, 22. Kilan Lebon, 9. Mateus Saldanya

Ehtiyat oyunçular: 30. Aqil Məmmədov, 93. Rza Cəfərov, 26. Ömər Buludov, 2. Mert Çelik, 21. İsmayıl Zülfüqarlı, 20. Vüsal Əsgərov, 41. Samir Həsənov, 91. Ağadadaş Salyanskiy, 10. Sezar Meza Kolli, 18. Vato Arveladze, 77. Yeqor Boqomolski, 16. Gilyerme Pato

Baş məşqçi: Laurentsiu Regekampf

“Sumqayıt”: 13. Aydın Bayramov, 6. Vüqar Mustafayev (k), 14. Elvin Bədəlov, 10. Vüsal İsgəndərli, 17. Murad Xaçayev, 8. Səbuhi Abdullazadə, 9. Karim Abubakar, 22. Dieqo Karioka, 7. Terrens Tisdel, 12. Todor Todoroski, 71. Masaki Murata

Ehtiyat oyunçular: 25. İlnur Valiev, 32. Murad Ağamalıyev, 24. Elşən Abdullayev, 18. Süleyman Əhmədov, 11. Rüfət Abdullazadə, 20. Ayxan Süleymanlı, 21. Nihad Əhmədzadə, 37. Alya Ture

Baş məşqçi: Samir Abasov

Qeyd edək ki, qarşılaşma saat 18:30-da başlayacaq.

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