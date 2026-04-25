    Premyer Liqa: Neftçi - Qarabağ matçının hakim təyinatları bəlli olub

    Misli Premyer Liqasında XXIX turun dörd oyununun təyinatları açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, turun mərkəzi oyunu olan "Neftçi" - "Qarabağ" görüşü Tural Qurbanova həvalə edilib.

    Qarşılaşmanın VAR hakimi isə Rauf Cabarov olacaq.

    Misli Premyer Liqası

    III dövrə, XXIX tur

    26 aprel

    16:00. "Şamaxı" – "Kəpəz"

    Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Zeynal Zeynalov, Gülnurə Əkbərzadə, Kamran Əliyev

    VAR: Emin Əliyev

    AVAR: İnqilab Məmmədov

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev

    AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov

    Şamaxı şəhər stadionu

    19:00. "Neftçi" – "Qarabağ"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Cəmil Quliyev, Asiman Əzizli, Kamranbəy Rəhimov

    VAR: Rauf Cabarov

    AVAR: Rahil Ramazanov

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev

    "Palms Sports Arena"

    27 aprel

    18:00. "Turan Tovuz" – "Zirə"

    Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Akif Əmirəli, Şirmamed Mamedov, Elvin Bayramov

    VAR: Fərid Hacıyev

    AVAR: Teymur Teymurov

    Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev

    AFFA nümayəndəsi: Mübariz Hüseynov

    Tovuz şəhər stadionu

    20:00. "Sabah" – "Karvan-Yevlax"

    Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Rəhman İmami, Kərim Zeynalov, İslam Məmmədov

    VAR: Əli Əliyev

    AVAR: Zöhrab Abbasov

    Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov

    AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev

    "Bank Respublika Arena"

    Son xəbərlər

    20:03

    İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesabında Zelenskinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Xarici siyasət
    20:02
    Foto

    Naxçıvanda cüdo üzrə region birinciliklərinə start verilib

    Fərdi
    20:02

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın 5 güləşçisi qızıl medal uğrunda mübarizə aparacaq

    Fərdi
    19:44

    Premyer Liqa: "Neftçi" - "Qarabağ" matçının hakim təyinatları bəlli olub

    Futbol
    19:33

    Sibiqa: Azərbaycan Ukraynaya avtobuslar verib və 45 milyon dollarlıq yardım edib

    Digər ölkələr
    19:28
    Video

    Pakistan elektro-optik peykini uğurla orbitə buraxıb

    Digər ölkələr
    19:15

    Gürcüstan DTX-nin keçmiş əməkdaşı məxfi məlumatların sızdırılması ittihamı ilə saxlanılıb

    Region
    19:03

    "Gəncə"nin baş məşqçisi Halil Atlı: "Basketbolçularımla qürur duyuram"

    Komanda
    19:03

    Yunanıstan və Fransa strateji müdafiə tərəfdaşlığı sazişinin müddətini uzadıblar

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti