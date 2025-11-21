Premyer Liqa: Lider "Qarabağ" səfərdə "Sumqayıt"ı məğlub edib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    21 noyabr, 2025
    Premyer Liqa: Lider Qarabağ səfərdə Sumqayıtı məğlub edib

    Misli Premyer Liqasının XII turunda "Qarabağ" səfərdə "Sumqayıt"a qalib gəlib.

    "Report"un məlumatına görə, Sumqayıt şəhər stadionunda baş tutan matçda qonaqlar 4:2 hesablı qələbəyə seviniblər.

    Ağdam təmsilçisinin heyətində Leandro Andrade (6), Toral Bayramov (42), Abdullah Zubir (63) və Aleksey Kaşuk (90+3) fərqləniblər. "Gənclik şəhəri" təmsilçisinin qollarını isə Höccət Haqverdi (30) və Nsana Simon (83) vurublar.

    Meydan sahiblərinin heyətində 59-cu dəqiqədə Rayan Senhadji ikinci sarı vərəqənin ardından meydandan qovulub. 77-ci dəqiqədə isə Aleksandr Ramalinqom penalti zərbəsindən yararlana bilməyib.

    "Qarabağ" 26 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. 20 xalı olan "Sumqayıt" dördüncü sırada qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, turun açılış oyununda "Kəpəz" səfərdə "Karvan-"Yevlax"ı 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

