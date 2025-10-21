İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Premyer Liqa: IX turun təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    • 21 oktyabr, 2025
    • 15:01
    Misli Premyer Liqasında IX turun hakim təyinatları açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytı məlumat yayıb.

    Oktyabrın 24-də start götürəcək turun görüşləri üç günü əhatə edəcək.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, IX tur

    24 oktyabr

    14:30. "Karvan-Yevlax"– "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Elvin Bayramov, Şirmamed Mamedov, Kərim Zeynalov, Əli Əliyev.

    VAR: Əliyar Ağayev.

    AVAR: Teymur Teymurov.

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov.

    Şamaxı şəhər stadionu

    17:00. "Kəpəz" – "İmişli"

    Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Zöhrab Abbasov, İslam Məmmədov.

    VAR: Cavid Cəlilov.

    AVAR: Müslüm Əliyev.

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

    AFFA nümayəndəsi: Eldar Məmmədov.

    Qəbələ şəhər stadionu

    25 oktyabr

    16:00. "Araz-Naxçıvan" – "Sabah"

    Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Rahil Ramazanov, Rəhman İmami, Kamranbəy Rəhimov.

    VAR: Rəvan Həmzəzadə.

    AVAR: Cəmil Quliyev.

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

    AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov.

    "Liv Bona Dea Arena"

    18:30. "Zirə" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Rauf Cabarov, Kamran Bayramov, Tərlan Talıbzadə, Əkbər Əhmədov.

    VAR: Fərid Hacıyev.

    AVAR: Namiq Hüseynov.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev.

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    26 oktyabr

    16:00. "Qəbələ" – "Neftçi"

    Hakimlər: Əliyar Ağayev, Akif Əmirəli, Cəmil Quliyev, Vüqar Həsənli.

    VAR: Elçin Məsiyev.

    AVAR: Pərvin Talıbov.

    Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.

    AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov.

    Qəbələ şəhər stadionu

    18:30. "Qarabağ" – "Şamaxı"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Eyyub İbrahimov, Emin Əliyev.

    VAR: Nicat İsmayıllı.

    AVAR: Elşad Abdullayev.

    Hakim-inspektor: Vüsal Əliyev.

    AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov.

    "Azərsun Arena"

