Premyer Liqa: "Turan Tovuz" qələbə qazanıb

Premyer Liqa: "Turan Tovuz" qələbə qazanıb Misli Premyer Liqasının I turunda daha bir oyun keçirilib.
Futbol
16 avqust 2025 19:00
Premyer Liqa: Turan Tovuz qələbə qazanıb

Misli Premyer Liqasının I turunda daha bir oyun keçirilib.

“Report”un məlumatına görə, günün ilk matçında “Turan Tovuz” “İmişli”nin qonağı olub.

Şamaxı şəhər stadionundakı qarşılaşma Tovuz təmsilçisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Yeganə qol 90+9-cu dəqiqədə Roberto Olabenin ayağına yazılıb.

Qeyd edək ki, ötən gün "Karvan-Yevlax" və "Qəbələ" komandaları arasında keçirilmiş açılış oyununda qalib müəyyənləşməyib - 1:1. Turun digər qarşılaşmaları 17 və 19 avqustda keçiriləcək. "Sabah" - "Qarabağ" görüşü isə təxirə salınıb.

