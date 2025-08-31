    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Premyer Liqa: "İmişli" səfərdə "Sabah"ı məğlub edib

    Futbol
    • 31 avqust, 2025
    • 21:27
    Premyer Liqa: İmişli səfərdə Sabahı məğlub edib

    Misli Premyer Liqasının III turunun son oyununda "İmişli" səfərdə "Sabah"a qalib gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, "Bank Respublika Arena"da keçirilən matçda bölgə təmsilçisi 1:0 hesablı qələbə qazanıb.

    Yeganə qolu 67-ci dəqiqədə Abbas Ağazadə meydan sahiblərinin qapısına vurub.

    İmişli kollektivi cari mövsüm ilk qalibiyyətini əldə edərək 4 xala malik olub. "Bayquşlar" isə 3 xalda qalıb.

    Qeyd edək ki, III turun daha əvvəl baş tutan görüşlərində "Turan Tovuz" "Neftçi"ni (1:0), "Zirə" "Kəpəz"i (5:0), "Araz-Naxçıvan" "Qəbələ"ni (2:1), "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı (2:0) məğlub edib. "Sumqayıt" - "Şamaxı" görüşündə isə qalib müəyyənləşməyib - 1:1.

    Premyer Liqa   sabah fk   İmişli futbol klubu   Azərbaycan futbolu  

