Premyer Liqa: "Araz-Naxçıvan" "Sabah"la, "Zirə" "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək

    • 25 oktyabr, 2025
    • 09:00
    Misli Premyer Liqasında IX turun daha iki oyunu bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "Araz-Naxçıvan" "Sabah"la üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma saat 16:00-da start götürəcək. Naxçıvan təmsilçisi 15 xalla üçüncü, Bakı klubu 14 xalla dördüncü sıradadır.

    Günün ikinci görüşündə "Zirə" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək. Bu oyun saat 18:30-da başlayacaq. Meydan sahibləri 13 xalla altıncı, qonaqlar 14 xalla beşinci pillədə qərarlaşıb.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, IX tur

    25 oktyabr

    16:00. "Araz-Naxçıvan" – "Sabah"

    Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Rahil Ramazanov, Rəhman İmami, Kamranbəy Rəhimov.

    VAR: Rəvan Həmzəzadə.

    AVAR: Cəmil Quliyev.

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

    AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov.

    "Liv Bona Dea Arena"

    18:30. "Zirə" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Rauf Cabarov, Kamran Bayramov, Tərlan Talıbzadə, Əkbər Əhmədov.

    VAR: Fərid Hacıyev.

    AVAR: Namiq Hüseynov.

    Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev.

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    Qeyd edək ki, ötən gün "Turan Tovuz" "Karvan-Yevlax"ı (2:1), "İmişli" isə "Kəpəz"i (3:0) məğlub edib. Tura oktyabrın 26-da yekun vurulacaq.

