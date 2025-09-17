Portuqaliyada tarixi qələbə qazanan "Qarabağ" Vətənə qayıdıb
Futbol
- 17 sentyabr, 2025
- 09:40
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin I turunda Portuqaliyada "Benfika"nı məğlub edən "Qarabağ" komandası Vətənə qayıdıb.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan çempionunu Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında idman ictimaiyyətinin nümayəndləri, jurnalistlər və azarkeşlər qarşılayıblar.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" rəqibini 3:2 hesabı ilə üstələyib. Bu, Azərbaycan təmsilçilərinin qitənin ən nüfuzlu klub turnirinin əsas mərhələsində ilk qələbəsi kimi tarixə düşüb.
