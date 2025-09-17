İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Portuqaliyada tarixi qələbə qazanan "Qarabağ" Vətənə qayıdıb

    17 sentyabr, 2025
    Portuqaliyada tarixi qələbə qazanan Qarabağ Vətənə qayıdıb

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin I turunda Portuqaliyada "Benfika"nı məğlub edən "Qarabağ" komandası Vətənə qayıdıb.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan çempionunu Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında idman ictimaiyyətinin nümayəndləri, jurnalistlər və azarkeşlər qarşılayıblar. 

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" rəqibini 3:2 hesabı ilə üstələyib. Bu, Azərbaycan təmsilçilərinin qitənin ən nüfuzlu klub turnirinin əsas mərhələsində ilk qələbəsi kimi tarixə düşüb.

