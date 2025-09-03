Portuqaliya millisinin futbolçusu Səudiyyə Ərəbistanında klubunu dəyişib
- 03 sentyabr, 2025
- 22:28
Portuqaliya millisinin futbolçusu Otavio Monteyru Səudiyyə Ərəbistanında klubunu dəyişib.
"Report" xəbər verir ki, 30 yaşlı vinger "Əl-Nəsr"dən "Əl-Qadisiyə"yə keçib.
Bu barədə Əl-Xubar təmsilçisinin mətbuat ximətindən bildirilib.
Qeyd edək ki, futbolçu ötən mövsüm "Əl-Nəsr"in heyətində 40 oyun keçirib, 1 qola və 8 məhsuldar ötürməyə imza atıb. Klub Pro Liqada 4-cü yeri tutub. O, Portuqaliya millisinin heyətində meydana çıxdığı 22 oyunda 3 qol müəllifi olub.
