    • 03 sentyabr, 2025
    • 22:28
    Portuqaliya millisinin futbolçusu Səudiyyə Ərəbistanında klubunu dəyişib

    Portuqaliya millisinin futbolçusu Otavio Monteyru Səudiyyə Ərəbistanında klubunu dəyişib.

    "Report" xəbər verir ki, 30 yaşlı vinger "Əl-Nəsr"dən "Əl-Qadisiyə"yə keçib.

    Bu barədə Əl-Xubar təmsilçisinin mətbuat ximətindən bildirilib.

    Qeyd edək ki, futbolçu ötən mövsüm "Əl-Nəsr"in heyətində 40 oyun keçirib, 1 qola və 8 məhsuldar ötürməyə imza atıb. Klub Pro Liqada 4-cü yeri tutub. O, Portuqaliya millisinin heyətində meydana çıxdığı 22 oyunda 3 qol müəllifi olub.

    Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Futbol Portuqaliya millisi

