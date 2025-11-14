PFL "Karvan-Yevlax" - "Kəpəz" oyununun yerini dəyişib
Futbol
- 14 noyabr, 2025
- 19:17
Peşəkar Futbol Liqası (PFL) Misli Premyer Liqasının XII turunun "Karvan-Yevlax" - "Kəpəz" oyununun yerini dəyişdirib.
"Report" xəbər verir ki, sözügedən matç Yevlax şəhər stadionunda baş tutacaq.
PFL-in rəsmi saytında daha əvvəldən qarşılaşmanın keçiriləcəyi arena Şamaxı şəhər stadionu göstərilsə də, bu gün məkanın yeri dəyişdirilərək Yevlax şəhər stadionu ilə əvəzlənib.
Qeyd edək ki, "Karvan-Yevlax" - "Kəpəz" oyunu noyabrın 21-də, saat 14:00-da start götürəcək.
