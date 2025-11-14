İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    PFL "Karvan-Yevlax" - "Kəpəz" oyununun yerini dəyişib

    Futbol
    • 14 noyabr, 2025
    • 19:17
    Peşəkar Futbol Liqası (PFL) Misli Premyer Liqasının XII turunun "Karvan-Yevlax" - "Kəpəz" oyununun yerini dəyişdirib.

    "Report" xəbər verir ki, sözügedən matç Yevlax şəhər stadionunda baş tutacaq.

    PFL-in rəsmi saytında daha əvvəldən qarşılaşmanın keçiriləcəyi arena Şamaxı şəhər stadionu göstərilsə də, bu gün məkanın yeri dəyişdirilərək Yevlax şəhər stadionu ilə əvəzlənib.

    Qeyd edək ki, "Karvan-Yevlax" - "Kəpəz" oyunu noyabrın 21-də, saat 14:00-da start götürəcək.

