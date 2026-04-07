PFL "Ayın qolu" layihəsində martın qaliblərini elan edib
Futbol
- 07 aprel, 2026
- 12:38
"Ayın qolu" layihəsində martın qalibləri müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.
Münsiflər heyətinin səsinə əsasən, Misli Premyer Liqasında Eren Aydın ("Zirə"), I Liqada Tərlan Quliyev ("Şəfa"), II Liqada Emil Quluzadə ("Qaradağ Lökbatan") birinci olublar.
