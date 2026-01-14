Ötən ilin ən yaxşı fransalı baş məşqçisi açıqlanıb
Futbol
- 14 yanvar, 2026
- 12:17
2025-ci ilin ən yaxşı fransalı baş məşqçisi açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, "France Football"un sorğusuna əsasən "Lill"də işləyən Bruno Jenezio 53 xalla birinci olub.
İngiltərə təmsilçisi "Sanderlend"in baş məqşçisi Rejis Le Bri 36 xalla ikinci yeri tutub.
"Çelsi"nin qadınlardan ibarət komandasına rəhbərlik edən Sonya Bompastor 24 xalla ilk "3-lüy"ü qapayıb.
