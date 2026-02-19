"Nyukasl"ın hücumçusu Bundesliqaya qayıtmaq istəyir
Futbol
- 19 fevral, 2026
- 13:32
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində "Qarabağ"ın rəqibi olan İngiltərənin "Nyukasl" klubunun hücumçusu Nik Voltemade komandadan ayrılmaq istəyir.
"Report"un "Bild"ə istinadən məlumatına görə, 24 yaşlı almaniyalı futbolçu yaxın gələcəkdə Bundesliqaya qayıtmaq üçün variantlar axtarır.
Onun "Ştutqart"a dönməyə və ya hazırda onunla maraqlanan "Bavariya"ya qoşulmağa müsbət yanaşdığı qeyd olunub.
Nik Voltemade 2025-ci ilin avqustundan "Nyukasl"ın uğurları üçün çalışır. O, 2025/2026 mövsümündə meydana çıxdığı 39 matçda 10 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Futbolçunun klubla müqaviləsinin müddəti 2031-ci ilin yayına qədərdir.
Qeyd edək ki, "Transfermarkt" portalı Nik Voltemadenin dəyərini 70 milyon avro qiymətləndirir.
Son xəbərlər
14:39
Foto
Azərbaycan Serbiyada keçirilən Beynəlxalq Turizm Sərgisində təmsil olunurTurizm
14:35
Salah yayda "Liverpul"dan ayrıla bilərFutbol
14:28
"Arsenal" Premyer Liqa matçında antirekorda imza atıbFutbol
14:24
Bakı metrosunda qatarın işıqlandırma blokunda texniki nasazlıq qeydə alınıbİnfrastruktur
14:24
Ucarda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Azad Cəlilov dəfn edilib – YENİLƏNİBDaxili siyasət
14:21
Britaniya kralının qardaşı Epşteyn işi üzrə saxlanılıbDigər ölkələr
14:19
Foto
Lerikdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Nail Dənziyevlə vida mərasimi keçirilibDaxili siyasət
14:17
Foto
Mingəçevirdə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Şahin Kərimovla vida mərasimi keçirilibDaxili siyasət
14:16