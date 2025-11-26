Neymar zədələndiyi üçün 2026-cı ilədək meydana çıxmayacaq

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Futbol
    • 26 noyabr, 2025
    • 09:09
    Braziliyanın "Santos" klubunun futbolçusu Neymar menisk zədəsi aldığı üçün 2026-cı ilədək oyunlara çıxa bilməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli "Globo" nəşri məlumat yayıb.

    33 yaşlı hücumçu A Seriyasının XXXV turunda "İnternasional"la matç ərəfəsində sol dizində ağrı hiss edib və qarşılaşmanı buraxmaq məcburiyyətində qalıb.

    Ulduz oyunçunun növbəti görüşdə sıraya dönəcəyi gözlənilsə də, zədəsi ciddi olub. Nəticədə Neymar A Seriyasında qalmaq uğrunda mübarizə aparan komandasına son üç matçda kömək edə bilməyəcək.

    Qeyd edək ki, Neymarın "Santos"la müqaviləsinin müddəti cari ilin sonunda başa çatacaq.

