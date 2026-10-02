"Neftçi" yoxlama oyununda "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib
Futbol
- 02 oktyabr, 2026
- 17:31
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"Neftçi" və "Araz-Naxçıvan" komandaları yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər.
"Report" xəbər verir ki, "Palms Sports" Futbol Mərkəzindəki qarşılaşma Bakı təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb.
"Ağ-qaralar" rəqibini iki cavabsız qolla üstələyib. Qolları Alen Şkribek və Andrey Ştoqrin vurub.
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