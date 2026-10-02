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    "Neftçi" yoxlama oyununda "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib

    Futbol
    • 02 oktyabr, 2026
    • 17:31
    Neftçi yoxlama oyununda Araz-Naxçıvanı məğlub edib

    "Neftçi" və "Araz-Naxçıvan" komandaları yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər.

    "Report" xəbər verir ki, "Palms Sports" Futbol Mərkəzindəki qarşılaşma Bakı təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    "Ağ-qaralar" rəqibini iki cavabsız qolla üstələyib. Qolları Alen Şkribek və Andrey Ştoqrin vurub.

    Neftçi FK Araz-Naxçıvan FK Yoxlama oyunu Palms Sports Futbol Mərkəzi
    MiniBoss
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