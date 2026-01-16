"Neftçi" yoxlama matçında Çin klubuna qalib gəlib
Futbol
- 16 yanvar, 2026
- 18:57
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə təlim-məşq toplanışında olan "Neftçi" sonuncu yoxlama oyununu keçirib.
"Report"un məlumatına görə, Çinin "Çenqdu Ronqçenq" kollektivi ilə üz-üzə gələn "ağ-qaralar" 3:1 hesablı qələbəyə seviniblər.
Bakı klubunun qollarını Andrey Ştoqrin (9), Bassala Sambu (29) və İqor Ribeyro (53) vurublar.
"Ağ-qaralar" daha əvvəl Misir təmsilçisi "Piramids"lə heç-heçə (1:1) edib. Qazaxıstanın "Kayrat" komandasını üç cavabsız qolla üstələyib.
