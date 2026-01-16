İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Neftçi" yoxlama matçında Çin klubuna qalib gəlib

    Futbol
    • 16 yanvar, 2026
    • 18:57
    Neftçi yoxlama matçında Çin klubuna qalib gəlib

    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə təlim-məşq toplanışında olan "Neftçi" sonuncu yoxlama oyununu keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, Çinin "Çenqdu Ronqçenq" kollektivi ilə üz-üzə gələn "ağ-qaralar" 3:1 hesablı qələbəyə seviniblər.

    Bakı klubunun qollarını Andrey Ştoqrin (9), Bassala Sambu (29) və İqor Ribeyro (53) vurublar.

    "Ağ-qaralar" daha əvvəl Misir təmsilçisi "Piramids"lə heç-heçə (1:1) edib. Qazaxıstanın "Kayrat" komandasını üç cavabsız qolla üstələyib.

