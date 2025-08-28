"Neftçi" Qubada keçirilən II "Ulduz Cup" beynəlxalq turnirinin qalibi olub
- 28 avqust, 2025
- 19:04
Gənclər və İdman Nazirliyi, AFFA və "Ulduz" Futbol Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Qubada 12 yaşadək futbolçular arasında keçirilən II "Ulduz Cup" beynəlxalq turnirinin qalibi müəyyənləşib.
"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, yarışın son günündə ilk olaraq üçüncü yer uğrunda görüş keçirilib.
Gərgin mübarizə şəraitində keçən oyunda Gürcüstan təmsilçisi "Dinamo" (Tbilisi) "Sabah" klubunu penaltilər seriyasında məğlub edərək bürünc medala sahib çıxıb.
Final matçında isə "Neftçi" Özbəkistanın "Paxtakor" kollektivindən güclü olub. Əsas vaxtı 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşan qarşılaşmada qalib penaltilər seriyasında bəlli olub. Burada daha dəqiq oynayan (5:4) "ağ-qaralar" turnirin qalibi olublar.
Yekunda fərdi nominasiyalar üzrə qaliblər də müəyyənləşib. Ən yaxşı oyunçu Umarali Haydarov ("Paxtakor"), ən məhsuldar oyunçu Əli Hüseynli ("Sabah"), ən yaxşı qapıçı isə Elmar Abbaslı ("Neftçi") seçilib.
Qeyd edək, ikinci dəfə təşkil olunan yarışda 7 ölkədən 12 komanda mübarizə aparıb.