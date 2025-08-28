    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi

    "Neftçi" Qubada keçirilən II "Ulduz Cup" beynəlxalq turnirinin qalibi olub

    Futbol
    • 28 avqust, 2025
    • 19:04
    Neftçi Qubada keçirilən II Ulduz Cup beynəlxalq turnirinin qalibi olub

    Gənclər və İdman Nazirliyi, AFFA və "Ulduz" Futbol Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Qubada 12 yaşadək futbolçular arasında keçirilən II "Ulduz Cup" beynəlxalq turnirinin qalibi müəyyənləşib.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, yarışın son günündə ilk olaraq üçüncü yer uğrunda görüş keçirilib.

    Gərgin mübarizə şəraitində keçən oyunda Gürcüstan təmsilçisi "Dinamo" (Tbilisi) "Sabah" klubunu penaltilər seriyasında məğlub edərək bürünc medala sahib çıxıb.

    Final matçında isə "Neftçi" Özbəkistanın "Paxtakor" kollektivindən güclü olub. Əsas vaxtı 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşan qarşılaşmada qalib penaltilər seriyasında bəlli olub. Burada daha dəqiq oynayan (5:4) "ağ-qaralar" turnirin qalibi olublar.

    Yekunda fərdi nominasiyalar üzrə qaliblər də müəyyənləşib. Ən yaxşı oyunçu Umarali Haydarov ("Paxtakor"), ən məhsuldar oyunçu Əli Hüseynli ("Sabah"), ən yaxşı qapıçı isə Elmar Abbaslı ("Neftçi") seçilib.

    Qeyd edək, ikinci dəfə təşkil olunan yarışda 7 ölkədən 12 komanda mübarizə aparıb.

    #futbol   #ulduz cup   #Neftçi   #Gənclər və İdman Nazirliyi  

    Son xəbərlər

    21:32

    Estoniya Rusiyaya etiraz notası verib

    Digər ölkələr
    21:28

    Azərbaycana qarşı təcavüzkar müharibənin Ermənistan tərəfindən aparıldığı bir daha təsdiqlənib - MƏHKƏMƏ

    Daxili siyasət
    21:27
    Foto

    UEFA Çempionlar Liqasında 2025/2026 mövsümünün Liqa mərhələsinin püşkü atılıb

    Futbol
    21:21

    Fransanın DİN rəhbəri: Ölkə heç vaxt maliyyə uçurumuna bu qədər yaxın olmamışdı

    Digər ölkələr
    21:06

    Gəncədə 31 yaşlı kişini bıçaqlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    21:05

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın Liqa mərhələsindəki bütün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB-3

    Futbol
    21:01
    Foto

    Rusiyanın raket zərbələrindən sonra Kiyev - FOTOREPORTAJ

    Xarici siyasət
    20:46

    İran E3-ün BMT sanksiyalarının bərpası ilə bağlı qərarına cavab verəcəyinə söz verib

    Digər ölkələr
    20:33

    ABŞ nüvə problemini həll etmək üçün İranı diplomatik danışıqlara çağırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti