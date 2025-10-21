İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    "Neftçi"nin yeni transferi Vensan Abubakar Bakıda müayinədən keçib

    Futbol
    • 21 oktyabr, 2025
    • 17:20
    Neftçinin yeni transferi Vensan Abubakar Bakıda müayinədən keçib

    "Neftçi"nin yeni transferi Vensan Abubakar Bakıdakı özəl klinikalardan birində müayinədən keçib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Kamerunlu hücumçudan kardioloq, travmatoloq, ümumi cərrah, terapevt, nevroloq, oftalmoloq, fizioterapevt və LOR yoxlanışından sonra qan analizləri götürülüb. Həmçinin USM, MRT, EKQ, EXO, stress test edilib.

    Futbolçunun sağlamlığında heç bir problem aşkarlanmayıb.

