"Neftçi"nin legioneri komandanın düşərgəsinə qoşulub
Futbol
- 15 yanvar, 2026
- 14:23
"Neftçi"nin futbolçusu Sessi Dalmeyda klubun Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidəki düşərgəsinə qoşulub.
Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisindən məlumat verilib.
Yarımmüdafiəçi Benin millisi ilə birlikdə Afrika Millətlər Kubokunda çıxış edib.
"Piramids"lə oyunun (1:1) ertəsi günü bərpa məşqi keçib istirahətə buraxılan "ağ-qaralar" bu gün baş məşqçi Yuri Vernidubun rəhbərliyi altında səhər məşqinə çıxıb. Komanda toplanışa axşam məşqi ilə davam edəcək.
Qeyd edək ki, "Neftçi" toplanış çərçivəsində sonuncu yoxlama oyununu yanvarın 16-da Çinin "Çenqdu Ronqçenq" klubuna qarşı keçirəcək.
