    "Neftçi"nin legioneri komandanın düşərgəsinə qoşulub

    Futbol
    • 15 yanvar, 2026
    • 14:23
    Neftçinin legioneri komandanın düşərgəsinə qoşulub

    "Neftçi"nin futbolçusu Sessi Dalmeyda klubun Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidəki düşərgəsinə qoşulub.

    Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisindən məlumat verilib.

    Yarımmüdafiəçi Benin millisi ilə birlikdə Afrika Millətlər Kubokunda çıxış edib.

    "Piramids"lə oyunun (1:1) ertəsi günü bərpa məşqi keçib istirahətə buraxılan "ağ-qaralar" bu gün baş məşqçi Yuri Vernidubun rəhbərliyi altında səhər məşqinə çıxıb. Komanda toplanışa axşam məşqi ilə davam edəcək.

    Qeyd edək ki, "Neftçi" toplanış çərçivəsində sonuncu yoxlama oyununu yanvarın 16-da Çinin "Çenqdu Ronqçenq" klubuna qarşı keçirəcək.

