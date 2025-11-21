İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    "Neftçi"nin futbolçusu: "Davamlı şəkildə meydanda olsam, daha çox şeylər edəcəyimə əminəm"

    Futbol
    • 21 noyabr, 2025
    • 12:34
    Neftçinin futbolçusu: Davamlı şəkildə meydanda olsam, daha çox şeylər edəcəyimə əminəm

    "Neftçi" klubunda çıxış edən Azərbaycanın U-21 millisinin futbolçusu Murad Məmmədov davamlı şəkildə meydana çıxssa, daha çox şeylər edəcəyinə əmindir.

    19 yaşlı vinger bu barədə "Report"a açıqlama verib.

    Gənc oyunçu U-21-in Avropa çempionatının seçmə mərhələsində səfərdə Cəbəllütariqi məğlub etdikləri (1:0) matçla bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Oyun bizim üstünlüyümüz şəraitində keçdi. Asan matç deyildi. Hava şəraiti, həm də meydan amili bizə çox çətinlik yaratdı. Buna baxmayaraq, rəqibi məğlub etdik və vacib olan 3 xalı qazandıq".

    Qarşılaşmadakı yeganə qolun müəllifi olan futbolçu bunun ona əlavə motivasiya verəcəyini söyləyib:

    "Hər qarşılaşma bizim üçün çox vacibdir. Bu matçda komandaya xeyir vermək xoş hisslər yaratdı".

    "Neftçi" klubunda çıxış edən Murad Məmmədov karyerası barədə də danışıb:

    "Əlimdən gələn hər şeyin ən yaxşısını etməyə çalışıram. Şans düşdükcə də istifadə edirəm. Davamlı şəkildə meydanda olsam, daha çox şeylər edəcəyimə əminəm".

    Murad Məmmədov Neftçi klubu Azərbaycanın U-21 millisi

