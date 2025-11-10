"Neftçi"nin əcnəbi futbolçuları milli komandalara çağırılıblar
Futbol
- 10 noyabr, 2025
- 16:09
"Neftçi"nin üç legioner futbolçusu ölkələrinin milli komandalarına dəvət alıblar. Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisindən məlumat verilib. Vensan Abubakar Kamerun, Sessi D Almeyda Benin, Alessio Kurçi isə Lüksemburq yığmasının düşərgəsinə yollanacaq.
