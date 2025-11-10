İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    "Neftçi"nin əcnəbi futbolçuları milli komandalara çağırılıblar

    Futbol
    • 10 noyabr, 2025
    • 16:09
    "Neftçi"nin üç legioner futbolçusu ölkələrinin milli komandalarına dəvət alıblar. Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisindən məlumat verilib. Vensan Abubakar Kamerun, Sessi D Almeyda Benin, Alessio Kurçi isə Lüksemburq yığmasının düşərgəsinə yollanacaq.

