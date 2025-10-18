İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Futbol
    • 18 oktyabr, 2025
    • 13:44
    Neftçi klubu Vinsent Abubakarı transfer etdiyini açıqlayıb

    "Neftçi" klubu yeni transferini açıqlayıb.

    "Report" paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 33 yaşlı Vinsent Abubakarla müqavilə imzalanıb.

    Klub sosial şəbəkə səhifələrində kamerunlu futbolçu ilə bağlı video paylaşıb.

    Qeyd edək ki, "Porto" (Portuqaliya), "Əl-Nəsr" (Səudiyyə Ərəbistanı), "Beşiktaş" (Türkiyə) kimi klublarda forma geyinmiş V.Abubakarın son iş yeri qardaş ölkənin digər təmsilçisi "Hatayspor" olub.

