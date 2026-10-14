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    "Neftçi" FIBA Avropa Kubokunda növbəti oyununu keçirəcək

    Futbol
    • 14 oktyabr, 2026
    • 10:30
    Neftçi FIBA Avropa Kubokunda növbəti oyununu keçirəcək

    "Neftçi" basketbol komandası bu gün FIBA Avropa Kubokunun qrup mərhələsində növbəti matçına çıxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, H qrupunda yer alan Bakı təmsilçisi II turda Latviyanın VEF kollektivini qəbul edəcək.

    Qarşılaşma "Sərhədçi" İdman Mərkəzində, saat 19:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, "Neftçi" ilk görüşdə Yunanıstan təmsilçisi "Mikonos"a məğlub olub - 58:78.

    Neftçi BK FIBA Avropa Kuboku
    MiniBoss
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