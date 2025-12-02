İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Futbol
    • 02 dekabr, 2025
    • 19:54
    Neftçi baş məşqçi postu üçün belaruslu mütəxəssisi nəzərdən keçirir

    "Neftçi" baş məşqçi postu üçün belaruslu mütəxəssis Viktor Qonçarenkonu nəzərdən keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın "Sport Ekspress" nəşri məlumat yayıb.

    "Ağ-qaralar" 48 yaşlı çalışdırıcını komandaya dəvət etməyi düşünür.

    Bakı klubu Qonçarenkoya ötən il təklif göndərsə də, lakin bəzi səbəblərdən keçid baş tutmamışdı.

    Qeyd edək ki, Viktor Qonçarenko ölkəsində "Bate", Rusiyada bir çox klubun baş məşqçisi vəzifəsində çalışıb.

