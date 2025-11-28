İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Nazirlik rəsmisi: "Gəncə stadionunun aprelə qədər hazır vəziyyətə gətirilməsi planlaşdırılır"

    Futbol
    • 28 noyabr, 2025
    • 11:12
    Nazirlik rəsmisi: Gəncə stadionunun aprelə qədər hazır vəziyyətə gətirilməsi planlaşdırılır

    Gəncə stadionunun ot örtüyümüm aprel ayına qədər hazır vəziyyətə gətirilməsi planlaşdırılır.

    Bu barədə "Report"a Gənclər və İdman Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Qabil Mehdiyev məlumat verib.

    O, işlərin plana uyğun şəkildə davam etdiyini söyləyib:

    "Meydanın ot örtüyünün qurulması layihəsi ardıcıllığa uyğun davam etdirilir. Drenaj və isitmə xətlərinin çəkilməsi, çınqıl-qum qarışığı ilə bərkitmə və digər işlərin icrası davam etdirilir. Stadionun aprel ayına qədər hazır vəziyyətə gətirilməsi planlaşdırılır".

    Gəncə stadionunda ev oyunlarını keçirməyi planlaşdıran "Kəpəz" klubu da tez zamanda doğma arenaya qayıtmağı hədəfləyir. Klubun İdrə Heyətinin üzvü Fərman Əlizadə bildirib ki, komandanın ev oyunlarını doğma meydanda keçirməsi onlar üçün prioritetdir:

    "Azarkeşlərimizin qarşısında çıxış etmək, onları sevindirmək ən başlıca istəklərimizdən biridir. İnanırıq ki, komandamız doğma azarkeşlər önündə daha yaxşı nəticələr əldə edə bilər. Arena oyunları qəbul etməyə tam hazır olduqdan sonra biz qayıtmağa hazırıq".

